Неправоспособен водач на нерегистриран мотоциклет пострада при пътен инцидент вчера около 18:00 часа в велинградското село Драгиново.

На мястото на произшествието са пристигнали екипи на РУ-Велинград и „Спешна помощ“. Униформените установили, че 17-годишен младеж от същото село управлявал кросов мотоциклет „КТМ“ без регистрационни табели. Движейки се с несъобразена с пътните условия скорост, тийнейджърът загубил контрол над мотора и ударил спрял джип „Нисан“, собственост на 47-годишен негов съселянин.

В резултат на удара непълнолетният е транспортиран в местната болница с фрактура на крака. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна полицейска група.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.