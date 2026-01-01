Депутатите приеха на първо четене промени в Закона за социалното подпомагане, внесени от Деница Сачева (ГЕРБ-СДС) и народни представители, свързани със законово уреждане на т.нар. великденски и коледни добавки. "За" гласуваха 154 депутати, няма "против", 11 се въздържаха.

Промените бяха гласувани и на втори четене. "За" гласуваха 153 депутати, няма "против", 8 се въздържаха.

Според вносителя целта на предложения законопроект е създаване на устойчиво законодателно решение и устойчива държавна политика за подпомагане на всички уязвими нискодоходни групи – самотни майки, многодетни семейства, пенсионери с размер на пенсията под прага на бедност, за посрещане на най-светлите празници. До сега единствено групата на пенсионерите беше обект на това внимание чрез бюджета на държавното обществено осигуряване, се посочва в мотивите.

Предвижда се целевата помощ да се получава всяка година през април и ноември и да бъде насочена към пенсионери с доходи под линията на бедност, многодетни семейства, лица с увреждания, самотно живеещи лица, самотни майки и други групи, при съобразяване на определени критерии за достъп до помощта.

По предварителни данни на Агенцията за социално подпомагане и Националния осигурителен институт се очаква тази подкрепа да бъде осигурена на около 507 000 лица.

Размерът на целевата помощ ще бъде определян в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, но не може да бъде по-малък от този през предходната година.

Вчера (17 март) парламентарната комисия по труда и социалната политика подкрепи на първо четене законопроекта за изменение и допълнение на Закона за социалното подпомагане. От 2022 г. досега са изплатени общо 543 млн. лева, или около 260 млн. евро, за великденски и коледни добавки, осигурени от държавния бюджет, и всеки път са обект на различни политически битки и настроения, каза председателят на комисията Деница Сачева, която представи проекта. Министерството на труда и социалната политика подкрепя този проект, който за великденските празници няма как да влезе в действие, но за коледните празници се надявам да се случи, каза служебният министър Хасан Адемов.