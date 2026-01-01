"ДПС-Ново начало" регистрира листи с кандидати за народни представители във всички многомандатни избирателни райони (МИР) за предсрочните парламентарни избори на 19 април. Това показва справка в решенията на районните избирателни комисии, публикувани на официалните им сайтове.
Председателят на ДПС Делян Пеевски е водач в два района - Благоевград и Кърджали.
Пеевски поведе листата ДПС в 1 МИР в Благоевград
Следва пълният списък на водачите на "ДПС-Ново начало" по многомандатни избирателни райони:
1 МИР - Благоевград - Делян Пеевски
2 МИР - Бургас - Калин Стоянов
3 МИР - Варна - Йордан Цонев
4 МИР - Велико Търново - Йордан Цонев
5 МИР - Видин - Цветан Енчев
6 МИР - Враца - Иво Цанев
7 МИР - Габрово - Хамид Хамид
8 МИР - Добрич - Ертен Анисова
9 МИР - Кърджали - Делян Пеевски
10 МИР - Кюстендил - Николай Златарски
11 МИР - Ловеч - Марио Рангелов
12 МИР - Монтана - Димитър Аврамов
13 МИР - Пазарджик - Искра Михайлова-Копарова
14 МИР - Перник - Георги Попов
15 МИР - Плевен - Димитър Аврамов
16 МИР - Пловдив град - Стефка Костадинова
17 МИР - Пловдив област - Байрам Байрам
18 МИР - Разград - Халил Летифов
19 МИР - Русе - Атидже Алиева-Вели
20 МИР - Силистра - Неждет Ниази
21 МИР - Сливен - Хюсеин Хафъзов
22 МИР - Смолян - Халил Летифов
23 МИР - София - Емилия Кехайова
24 МИР - София - Рахим Юмерефенди
25 МИР - София - Андрей Георгиев
26 МИР - София област - Калин Стоянов
27 МИР - Стара Загора - Иса Бесоолу
28 МИР - Търговище - Неждет Шабан
29 МИР - Хасково - Мехмед Атаман
30 МИР - Шумен - Нида Ахмедов
31 МИР - Ямбол - Сейфи Мехмедали
По-късно днес Централната избирателна комисия (ЦИК) ще изтегли номерата в бюлетината за гласуване за изборите на 19 април.