Йорданка Георгиева Димитрова, санитар в УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, получи специална грамота за гражданска доблест от изпълнителния директор на болницата Любомир Пенев. Отличието е за това, че на два пъти служителката намира в болницата изгубени лични вещи, съдържащи големи суми пари, и ги връща на собствениците, съобщиха от лечебното заведение.

В първия случай, докато чисти, тя намира под пейка в едно от фоайетата на УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ паднало портмоне, в което има 2400 лв. Без да се замисля, санитарката го предава на охраната на болницата. Оказва се, че голямата сума е на жена, на която й е предстояла тежка операция. След като разбира, че портмонето й го няма, тя се обръща към охраната на болницата, която й предава изгубената вещ.

„Жената ме целуна по бузата. Каза, че няма една стотинка в себе си, но има телефонния ми номер. Ще ме намери и ще се отблагодари“, разказва Йорданка. Така и става. След операцията пациентката се свързва с нея, носейки почерпка.

Няколко дни по-късно санитарката отново се натъква на изгубена вещ. Този път става въпрос за мъжка чанта, в която освен голяма сума пари, има лични документи и телефон. Без да се замисли, тя отново търси съдействие от колегите си, с които заедно съобщават за изгубената чанта в най-близкото Пето РПУ. Оттам полицаите се свързват със собственика и случаят отново е с щастлив край.

УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ

Запитана дали не се е изкушила да задържи намерените пари и вещи за себе си, Йорданка отговаря: „Направих това пред Бога, защото мое дете вече толкова време няма деца. Борим се за бебе. Направила съм пред Бога добро дело и се помолих да ме възнагради с добра новина. Всичко си имам, само здраве нямам. Слава Богу, справяме се вкъщи, нямам борчове към съседите, мъжът ми има хубава работа. Крепим се“.

Пред директора на болницата тя сподели, че произхожда от семейство на разведени родители и нейната майка сама е успяла да отгледа три деца и да ги възпита като честни и добри хора. „Тя е човекът, който ме е научил на всичко“, обясни санитарката.

Ръководството на болницата поздравява Йорданка за честната постъпка и от сърце й желае добрината, която е сторила за непознати хора, да се върне в семейството й!