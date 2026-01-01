Президентът на френския дворец Версай се очаква да поеме ръководството на Лувъра след оставката на Лоранс де Кар, съобщи информиран източник пред АФП.

Назначаването на Кристоф Лерибо се очаква да бъде обявено на правителствено заседание по-късно днес, 25 февруари. Той ще бъде натоварен със задачата да „осигури сигурността“ и да „модернизира“ най-посещавания музей в света, каза източникът.

На 24 февруари Де Карс изпрати оставката си на президента Еманюел Макрон, която беше приета, след поредица от скандали, включително дръзкия обир на бижута посред бял ден.