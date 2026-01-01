Това е едно дължимо институционално уважение към съдебната власт и в случая към общността на прокурорите, затова съм тук днес. Това каза служебният вицепремиер и министър на правосъдието Андрей Янкулов преди началото на заседанието на прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС).

Той каза, че това е първото заседание на тази колегия след назначаването му на поста като служебен министър.

Свикват ВСС за временен главен прокурор – министърът насрочи спешно заседание

Текстът на закона е ясен – министърът присъства, но не участва в гласуването, каза Андрей Янкулов.

Предстои и важен избор – на административен ръководител на Софийската районна прокуратура, каза Янкулов и допълни, че кандидатът е един.

Служебният министър на правосъдието присъства и на вчерашното заседание на съдийската колегия на ВСС. То обаче не се състоя, тъй като липсваше кворум.