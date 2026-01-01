Разхищаване на обществен ресурс при скрининга на рак на маточната шийка и причинените от HPV вируса заболявания, както и при скрининга на колоректалния рак. Това е установило новото ръководство на Министерството на здравеопазването в първите дни на служебното правителство, обяви служебният здравен министър Михаил Околийски.

„В Министерството на здравеопазването прегледахме сключените обществени поръчки и тези, които са в процес на обявяване. Това, което установихме, е много голяма обществена поръчка, свързана със скрининг на две изключително важни заболявания – рак на маточната шийка и всички причинени от HPV инфекцията заболявания, както и на колоректалния рак. За тях има осигурено финансиране, но установихме, че има хипотеза, че много високо са завишени цените на инструментариумите за двете заболявания“, посочи Околийски.

Българските граждани имат нужда от интервенция в най-ранната фаза на заболяването, затова е важно да бъде установено чрез подобен тип скрининги и не би трябвало да се разхищава никакъв обществен ресурс, категоричен е служебният здравен министър.