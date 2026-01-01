изпраща напомнителни писма до околозаза подаването на месечен Стандартен одитен файл за данъчни целиза първия отчетен период -Това са, които сапо смисъла на Закона за счетоводството и за които от началото на тази година възникна задължение да предоставят данните си по новия стандарт за отчитане. Те трябва да подадат своите данъчно счетоводни данни за първия отчетен период в приходната агенция до 02.03.2026 г.За възникналото задължение за подаване на SAF-T от 01.01.2026 г. тези предприятия са уведомени чрез изпращането на електронно съобщение на 16.06.2025 г. на декларираните от тях пред НАП електронни адреси. В периода от 24.09.2025 г. до 17.10.2025 г. от страна на Агенцията е проведена и изходяща телефонна кампания с оглед уведомяване на задължените лица, попадащи в първата група за подаване на файла., чрез разработена за целта електронна услуга в Портала за е-услуги на НАП (е-портал) с наименование "Стандартен одитен файл за данъчни цели (SAF-T)“, достъпна с квалифициран електронен подпис (КЕП), линк за достъп –. Достъп до е-услугата се предоставя на данъчно задължени лица – ЕТ и юридически лица и упълномощени от тях лица, съгласно общите правила за подаване на данни и документи чрез Портала за електронни услуги на НАП. За достъп до услугата дружествата трябва да подадат чрез електронния портал Заявление за достъп, в което да информират, че ще подават документи в посочената е-услуга.при възникване на задължението за подаване на SAF-T от 01.01.2026 г., дружеството следва да подава месечни SAF-T в законово определените срокове, т.е. първият файл следва да се подаде в е-услугата до края на месец февруари, вторият – до края на м. март и т.н., които са подадени в електронната услуга през цялата 2026 г. и са получили входящ номер, включително когато бъдат отхвърлени поради грешки, могат да бъдат коригирани до края на февруари 2027 г. Това става чрез подаване на нов файл за съответния период, разясняват от НАП.От приходната агенция информират още, че при неизпълнението на задължението за подаване на SAF-T се предвиждат санкции -в размер– за физическите лица, или имуществена санкция в размер– за юридическите лица и едноличните търговци. Принаказанието е глоба в размер– за физическите лица, или имуществена санкция в размер. – за юридическите лица и едноличните търговци.Актуална информация, свързана с нормативната уредба относно задължението за подаване на Стандартния одитен файл за данъчни цели, както и допълнителни разяснения, регламентиращи подаването на файла, се публикуват на официалната интернет страницата на НАП относно въвеждането на SAF-T, линк за достъп –, както и от официалните профили на НАП в социалните мрежи Facebook, Twitter (X), LinkedIn и др.по горепосочените канали информация ще бъде актуализирана и допълвана, съобразно бъдещото изпълнение на дейностите в рамките на реформата за въвеждането на SAF-T.