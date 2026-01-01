От онзи съдбоносен момент, в който решава да създаде ново музикално изживяване, изградено върху дългогодишните традиции на класическата, поп и рок музиката, HAUSER изнася концерти в арени по целия свят, предизвиквайки установените норми на музикалния бизнес. Неговата емблематична интерпретация на „Smooth Criminal“ на Майкъл Джексън — изпълнението, което го превърна в интернет сензация и го утвърди като съосновател на дуото 2Cellos — не само плени сърцата и умовете на милиони, но по-важното е, че утвърди HAUSER като един от най-значимите инструменталисти на XXI век.

Стилът на изпълнение на HAUSER може да бъде описан единствено като електризиращ — уникално съчетание от виртуозни „пиротехники“ на виолончелото, които обединяват красота, елегантност и истинска рок енергия. Воден от репертоар, толкова широк и разнообразен, колкото е разликата между Лайди Гага и Пьотр Чайковски или между Шакира и Дмитри Шостакович, HAUSER е динамичният челист, който изпълнява всичко това и покорява света — защото кой друг класически челист може да каже, че е бил на турне с Елтън Джон?

HAUSER е въплъщение на контрастите — еднакво естествен и уверен както в класическата, така и в поп музиката, притежаващ необичайно задълбочени, почти енциклопедични познания и за двете. Като част от емблематичните 2Cellos, HAUSER обикаля света — от Ройал Албърт Хол и операта в Сидни до Медисън Скуеър Гардън в Ню Йорк, продавайки над един милион билета за своите концерти на живо. По време на коледния сезон през 2021 г. той има голямата чест да свири и да се появи пред Папа Франциск, а също така е изнасял изпълнения пред няколко американски президенти, както и пред британската кралица Елизабет II и крал Чарлз III. Неговият виртуозен и изпълнен с душа стил е отличен с не по-малко от 21 първи награди на едни от най-престижните национални и международни музикални конкурси в света. Забележително е и това, че най-големият талант на HAUSER се смята за уникалната му способност да предава контрастни стилове и емоционални теми — същността на любовта, романтиката и чувствеността, както и рок и танцувална енергия — всичко това чрез тялото на своето виолончело.

„Гала в София” 2026

Вродената музикална гъвкавост на HAUSER води до широка гама от сътрудничества с множество артистични легенди, включително Андреа Бочели, Ред Хот Чили Пепърс, Джордж Майкъл и Стивън Тайлър от Aerosmith. Все пак именно неговата лична и визуално впечатляваща YouTube поредица „Alone Together“ („Сами заедно”), стартирана по време на Ковид-пандемията през 2020 г. и представяща музикални портрети на родината му Хърватия, смая публиката със своята красота и изведе първия му солов албум „HAUSER - CLASSIC“ до №1 в класацията на Billboard.

Чест гост в най-гледаните сутрешни и вечерни телевизионни програми по света, HAUSER/2Cellos участваха във финала на Шампионската лига на УЕФА през 2018 г. и се появиха с Ланг Ланг по Централната телевизионна програма на Китай за новогодишна гала вечер. Особено забележително е, че 2Cellos бяха първият инструментален формат, който някога е участвал като специален гост в сериала Glee по време на епизода в чест на Майкъл Джексън. Това изведе едноименния дебютен албум на 2Cellos в Billboard Top 100, а „Smooth Criminal“ достигна до №10 в класацията Billboard Hot 100 за дигитални песни.

„Гала в София” 2026

Успехът на HAUSER далеч надхвърля многомилионните му последователи в социалните мрежи — той разполага с отдаденa международна фен база, която продължава да расте. С над един милиард аудио стрийма по света и повече от 4 милиарда гледания, хърватският челист е феномен — отчасти виртуоз, отчасти чист, първичен магнетизъм. За почитателите на HAUSER може би най-важното е способността му да обединява поколения любители на музиката.

HAUSER – рок звезда с виолончело!

Наскоро той засне 6 видеоклипа в България. Очакваме голямото му завръщане на 27 август на площад „Св. Александър Невски” за мегаконцерт пред 10 000 души заедно с българската оперна прима Соня Йончева и Софийската опера. Билетите са налични в мрежата на kupibileti.bg тук: https://www.kupibileti.bg/bg/category/167

