Криминалисти от участък „Запад“ към РУ-Сливен задържаха 66-годишен мъж за палеж, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен.

Работата по случая започна сутринта на 24 февруари след получен сигнал за пожар в стопанска постройка /навес/ в село Гавраилово. Пожарът бе потушен от два екипа на РСПБЗН-Сливен. Пострадали няма. Стопанската постройка е напълно унищожена.

На място е извършен оглед и са предприети издирвателни действия, в резултат на които извършителят – криминално проявен 66-годишен мъж – е установен и задържан за 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство.