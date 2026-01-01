Четирима души са били убити при нападение с нож в западния американски щат Вашингтон, предаде ДПА, позовавайки се на местните власти.

Шерифската служба на окръг Пиърс съобщи, че са получили сигнали, че "мъж намушква хора" пред къща близо до град Гиг Харбър, югозападно от Сиатъл.

"Има четирима загинали, включително 32-годишният заподозрян мъж, има и пета жертва на атаката, която е била незабавно транспортирана от пожарната на Гиг Харбър, но по-късно е починала от раните си", се казва в изявление на шерифската служба.

4 people killed by knife-wielding maniac in quaint Washington state community https://t.co/2g4pC2jJxy pic.twitter.com/npNn7AwN5F — New York Post (@nypost) February 24, 2026

Заподозреният е бил застрелян от полицейски служител, пристигнал на мястото на инцидента, според говорителката на полицията в Такома Шелби Бойд.

Разследващите смятат, че инцидентът е свързан със случай на домашно насилие. 32-годишният мъж е бил на път да получи ограничителна заповед. Разследващите не са оповестили никаква информация за самоличността на жертвите, отбелязва ДПА.