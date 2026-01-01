По инициатива на външния министър на Държавата Израел Гидеон Саар днес се проведе телефонен разговор служебния външен министър Надежда Нейнски и първия израелски дипломат, съобщиха от пресцентъра на Министерството на външните работи.

Двамата събеседници обсъдиха по-нататъшното задълбочаване и разширяване на двустранните отношения в областта на икономиката и високите технологии. Направен бе и кратък преглед на състоянието на сигурността в Близкия Изток и в този контекст министър Саар приветства активната политика на България за ангажиране на усилията, насочени към мир в конфликтните точки в региона, включително в рамките на Плана за омиротворяване и възстановяване на Газа.

Министър Саар поздрави министър Нейнски с встъпването ѝ повторно на длъжността министър на външните работи на Република България и ѝ отправи покана да осъществи посещение в Израел в близко бъдеще.

