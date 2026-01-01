Летище Бургас обяви нови маршрути за предстоящия летен сезон, като част от подготовката за отварянето на аеропорта след пълната рехабилитация на пистата за 50 млн. евро.

От началото на май "Райънеър" ще изпълнява директни полети между Бургас и летище Рим Фиумичино, Италия. Полетите ще бъдат два пъти седмично - в дните петък и неделя, а билетите вече са в продажба, съобщиха от бургаското летище. Ирландският превозвач ще изпълнява общо 11 маршрута от Бургас през лятото на тази година, от които седем са до европейски столици.

Британската авиокомпания "Джет2.ком" също потвърди плановете си за следващата година, като от 2 май започва да оперира линията между Лондон Гетуик и Бургас. Полетите по този маршрут ще се осъществяват всяка сряда и събота. Превозвачът планира да свързва Бургас с общо 11 свои бази във Великобритания през летните месеци.

БТА

Списъкът с нови дестинации се допълва и от френската авиокомпания "Волотеа". От 27 май тя открива сезонна линия от град Лил до Бургас. Полетите до френския град ще бъдат веднъж седмично. Тези нови маршрути са част от стратегията на летищния оператор за разширяване на свързаността на региона веднага след приключване на строителните дейности в края на април.

Унгарският превозвач "УизЕър" добавя нов маршрут Бургас - Варшава. Полетите, който ще започнат да се изпълняват разгара на летния сезон (21 юли) ще бъдат два пъти седмично - всеки вторник и събота. "Трансавиа Франс" ще оперира редовни полети по маршрута Париж (летище Орли) - Бургас от 25 май всеки понеделник.

Проектът за рехабилитация на пистата на летище Бургас трябва да приключи до 1 май. По време на първата копка на обекта, която бе направена беше съобщено, че инвестицията на стойност над 50 милиона евро се реализира от концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД и е най-голямата в историята на аеропорта.

От транспортното министерство посочиха, че това е една от най-значимите модернизации в авиационната инфраструктура у нас, тъй като пистата не е обновявана основно от 80-те години на миналия век. Ремонтните дейности, които се изпълняват предимно от български компании, обхващат 1000 квадратни метра от пистата и 4250 квадратни метра от пътеката за рулиране.