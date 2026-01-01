Една коалиция е подала документи за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април в първия ден от регистрацията в Централната избирателна комисия (ЦИК), съобщиха от ЦИК. Това е станало непосредствено преди края на работното време в 17:00 часа, след като около час по-рано нямаше нито една подадена заявка за регистрация в предсрочния вот.

Комисията започна днес приема на документи за регистрация на партии и коалиции за участие в предстоящите избори за народни представители. Крайният срок за подаване на заявление за регистрация в ЦИК е до 17:00 ч. на 4 март.

Приемането на документите става всеки ден от 9:30 ч. до 17:00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1, във фоайето, вход „Ларго“.

На днешното си заседание ЦИК прие решение относно регистрацията в районните избирателни комисии на кандидатите за народни представители в изборите на 19 април. В него са посочени документите, които са необходими за регистрация на кандидатска листа. Срокът за регистрация на кандидатите е до 17:00 ч. на 17 март, съгласно утвърдената хронограма на ЦИК.

Членовете на комисията приеха и решение относно проверка на кандидатите, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, както и решение относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 19 април тази година.

ЦИК възлага на Главна дирекция ГРАО в МРРБ да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за народни представители, която да установи дали всеки кандидат отговаря на следните условия: има навършени 21 години към 19 април т.г.; има българско гражданство, ако има и друго гражданство да има адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес на територията на България към датата на изборите; не е поставен под запрещение и не изтърпява наказание лишаване от свобода.

От своя страна, ЦИК извършва проверка дали кандидатът за народен представител е регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет; дали кандидатът е регистриран в повече от два многомандатни изборни райони; и дали независим кандидат за народен представител е предложен за регистрация в повече от един изборен район. Проверките на ГРАО и на ЦИК следва да приключат до 10:00 часа на 22 март.

Предизборната кампания за изборите на 19 април 2026 г. се открива на 20 март 2026 г. и приключва в 24:00 ч. на 17 април, се казва в приетото решение на ЦИК. В него се посочва, че предизборната кампания се води на български език.

ЦИК прие и решение относно определяне на условията и реда за машинно гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 19 април.