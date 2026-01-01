Властите в Чианг Май – град в северната част на Тайланд – разследват смъртта на десетки тигри в популярна туристическа атракция. Това съобщи "Би Би Си".

Общо 72 тигъра са загинали за по-малко от 2 седмици този месец в две съоръжения на Tiger Kingdom Chiang Mai - парк, в който посетителите могат да докосват и да взаимодействат с големите котки.

Местната служба по животновъдство съобщи, че проби от тигрите са показали наличие на вируса Гана (canine distemper virus), въпреки че властите все още не са потвърдили как е възникнало огнището.

БТА / АП

На пресконференция във вторник официални лица заявиха, че вирусът вече не се разпространява и няма нови случаи на смърт сред тигрите. Те добавиха, че няма заразени хора.

Останките на всички загинали тигри са били погребани, а за тежко болните животни е била отправена препоръка за евтаназия, съобщиха властите.

Според местни медии тигрите са били част от популация от над 240 тигъра, отглеждани в двете съоръжения на Tiger Kingdom Chiang Mai.

Вирусът Гана е силно заразно заболяване, което засяга дихателната, храносмилателната и нервната система на гостоприемника. Макар обикновено да се среща при кучета, той може да заразява и големи котки.

Освен вируса, миналата седмица провинциалната служба по животновъдство в Чианг Май съобщи, че проби от труповете на тигрите са дали положителен резултат и за бактерия, свързана с респираторни заболявания.

„Докато разберем, че са болни, вече беше твърде късно“, заяви пред местни медии Сомчуан Ратанамункланон, директор на националната служба по животновъдство, като е отбеляза, че заболяванията при тигрите се откриват по-трудно в сравнение с домашни животни като котки и кучета.

В Тайланд отглеждат лъвове като домашни любимци

Във вторник Сомчуан каза пред журналисти, че властите са събрали проби от телата на тигрите, от пилешкото месо, с което са били хранени, както и от околната среда.

Провинциалната служба по животновъдство по-рано заяви, че предварителните тестове са показали и заразяване с котешки парвовирус. Според някои местни служители огнището може да е тръгнало от замърсено сурово пилешко месо, с което са били хранени тигрите, съобщи Bangkok Post.

Заразено месо доведе до голямо огнище на птичи грип в зоопарк в провинция Чонбури и през 2004 г. Тогава близо 150 тигъра загинаха или бяха евтаназирани, за да се предотврати по-нататъшното разпространение на вируса.

През уикенда отделът за контрол на заболяванията съобщи, че макар нито един от ветеринарите или другите служители, работещи в зоопарковете в Чианг Май, да не се е разболял от вируса Гана, те са били поставени под 21-дневно наблюдение.

Организации за защита на животните заявиха, че случаят подчертава лошите условия, в които живеят тигрите в плен, използвани за развлекателни цели в Тайланд.

„Подобни трагедии биха били много по-малко вероятни“, ако туристите „стояха далеч“ от такива атракции, заявиха от PETA Asia.

Tiger Kingdom Chiang Mai е затворен за срок от две седмици, докато властите извършват дейности по дезинфекция.