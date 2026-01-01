Информационна кампания във връзка с кастрирането на домашните любимци започва в община Шумен, съобщиха за БТА от пресцентъра на местната администрация.

Кампанията ще се осъществява от четирима здравни медиатори, назначени към общинската администрация, съвместно с общинския приют „Тонка Петрова“ и Дружеството за защита на животните в Шумен, които ще раздават информационни брошури на собствениците на домашни любимци с подробности за кампанията.

Кампанията ще започне сред уязвимите групи в шуменските квартали „Бялата пръст“, „Дивдядово“, „Боян Българанов“, „Еверест“, както и в местността Под манастира в града и село Ивански.

Графикът на работа ще се съобразява и с подадени сигнали, както и с необходимостта от подкрепа в други населени места от общината. По време на обиколките на здравните медиатори на собствениците на домашни любимци ще бъдат разяснявани и възможностите за безплатна кастрация, които предоставя общинският приют в Шумен.

Информационни брошури ще бъдат поставени и на обществени места, за да могат повече хора да се запознаят с предоставяната услуга и с ползите от кастрирането – по-дълъг и по-здравословен живот на домашния любимец, ограничаване на популацията на безстопанствените животни и други. Ще бъде инициирана и среща с кметовете на населени места, кметските наместници и експерти от общинската администрация, на която ще бъдат обсъдени конкретни мерки за превенция и ограничаване на бездомните животни на територията на общината.

Безплатна кастрация на домашен любимец може да се заяви в общинския приют в Шумен, на телефон с номер 0892961 064. Кастрирането на домашните любимци освобождава собствениците от заплащане на годишен данък за притежание на куче към Община Шумен, припомниха от пресцентъра ѝ.

Сдружение „Ветеринари в действие“ съвместно с Община Сандански през януари също започнаха кампания за безплатна кастрация на бездомни кучета и котки в града и региона.