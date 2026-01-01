Американските и европейските акции се повишиха, въпреки новия скок на цените на петрола, тъй като нови ирански атаки срещу съседни страни, произвеждащи суров петрол, допълнително усложниха вече нарушеното снабдяване с горива. Пазарните печалби в американските индекси се охладиха леко след ранния ръст, предизвикан от оптимистичните прогнози на лидера в изкуствения интелект Nvidia и големите американски авиокомпании, които заявиха, че високото търсене на пътувания е компенсирало въздействието от поскъпналото самолетно гориво.

S&P 500 завърши с повишение от 0,3 %, докато пазарите очакват решението на Федералния резерв на САЩ в сряда. Delta Air Lines води сред основните американски превозвачи с ръст от 6,6 %.

„Пазарът показва известна устойчивост въпреки новото засилване на цените на петрола, но отдръпването от по-ранните върхове предполага доза предпазливост,“ отбеляза Briefing.com. „Участниците изглежда са предпазливи да не правят агресивни преди утрешното (на Федералния резерв) решение, като инвеститорите вероятно търсят яснота за това как политиците отчитат последния скок на цените на петрола във възгледите си за инфлацията и лихвените ставки.“

Цените на петрола скочиха, като международният еталон Brent се повиши с 3,2 процента до 103,42 долара за барел. Скокът на цените на петрола отразява и опасенията, че доставките от Близкия изток могат да бъдат допълнително ограничени след фактическото затваряне на Ормузкия проток, през който преминава около една пета от дневното предлагане.

Rystad Energy изчисли, че само 12,5 милиона барела на ден от близкоизточния петрол остават в производство, спрямо 21 милиона барела на ден преди войната. „Но цифрата от 12,5 млн. барела на ден не е сигурна,“ заяви Rystad. „Ако ситуацията продължи, спадът на експорта може да доведе до допълнителни загуби в износа през следващите седмици, тъй като производителите ще срещнат нарастващи трудности при изтегляне на суровия петрол от залива.“

По-рано в Азия, Хонконг, Сеул и Тайпе затвориха с ръстове, въпреки че Токио и Шанхай отбелязаха спад.

Инвеститорите очакват редица решения на централните банки тази седмица, като се очаква лихвените ставки да останат без промяна, тъй като високите цени на енергията заплашват да повишат инфлацията, дори ако пазарът на труда в САЩ изглежда отслабващ.