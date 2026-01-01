Messenger.com обяви, че от април 2026 г. уебсайтът вече няма да бъде достъпен за съобщения.

В съобщение, публикувано на уебсайта на Messenger, компанията заяви също, че настолното приложение Messenger вече не е налично.

След като Messenger.com бъде преустановен, потребителите ще бъдат автоматично пренасочвани към facebook.com/messages, за да продължат да изпращат съобщения на компютър чрез Facebook.

Потребителите, които използват Messenger без акаунт във Facebook, обаче ще могат да продължат разговорите си чрез мобилното приложение Messenger.

Уебсайтът също така отбеляза, че потребителите могат да възстановят историята на чата си в различните платформи, като използват своя ПИН код за Messenger.

Многобройни технологични доклади обясниха, че Meta консолидира своите платформи за съобщения, като премахва самостоятелни настолни приложения и постепенно премахва отделни интерфейси. Според докладите това отразява по-широка промяна към съобщения, базирани на браузър и мобилни съобщения, което според компанията позволява да се рационализират актуализациите, да се намали поддръжката на множество оригинални клиенти и да се унифицира потребителското изживяване на различните устройства.