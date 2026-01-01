Руският президент Владимир Путин заяви, че враговете на Москва вероятно разбират как ще приключи атака "с ядрен елемент" срещу Русия или руските сили, предаде Ройтерс.

Путин каза това, след като по-рано днес руската Служба за външно разузнаване (СВР) изрази опасения по отношение на възможни доставки на елементи от технология за ядрени оръжия на Украйна от Великобритания и Франция. Руското външно министерство предупреди за риск от директен сблъсък между ядрени държави.

Предупреждението на външнополитическото ведомство бе разпространено след изявлението на СВР.

СВР не подкрепи твърденията си с доказателства. Френското посолство в Москва заяви пред РБК, че тези твърдения са "отявлена лъжа".

Русия ще информира Съединените щати за опити на Украйна да се сдобие с ядрени оръжия, заяви съветникът на Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков.

Ушаков, цитиран от руски новинарски агенции, каза, че това ще повлияе на позицията на Русия в преговорите за решаване на конфликта в Украйна.