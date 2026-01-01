Децата на 15 и 16 години да получават същата защита при сексуални престъпления срещу тях като тези до 14-годишна възраст, реши правната комисия с приети на второ четене промени в Наказателния кодекс (НК). Законопроектът е внесени от депутати от „ДПС-Ново начало“.

Който излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява порнографски материал на лице, ненавършило 16 години, се наказва с лишаване от свобода до шест години и глоба до пет хиляди лева.

Омбудсманът подкрепи промени в НК за по-строги мерки срещу престъпления над деца

За блудство с лице, ненавършило 16-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от пет до двадесет години.

Не се прие предложението на Божидар Божанов и Надежда Йорданова от „Продължаваме промяната-Демократична Българя“ наказание да се налага и на онзи, който умишлено създава порнографско съдържание с лице, ненавършило 16 години, чрез използване на система за изкуствен интелект, както и на онзи, който умишлено създава, предоставя или разпространява инструкции, компютърни програми или модели на изкуствен интелект, предназначени за създаване на такова порнографско съдържание.

Преди това комисията прие на първо четене четири законопроекта за изменение в НК. Част от тях са свързани с увеличаване на наказанията за всички сексуални посегателства срещу деца - малолетни и непълнолетни, предвидени в Наказателния кодекс.