Освобождаване от данъчно облагане на доходите на вероизповеданията от отдаване под наем на недвижимо имущество, намиращо се в страната, прие на първо гласуване Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Данъчното облекчение, предлагано чрез промени на Закона за корпоративното подоходно облагане, бе одобрено с 13 гласа "за“, нито един против и 2 гласа "въздържал се“.

Служебният заместник-министър на финансите Станимир Михайлов уточни, че предложението за изменение и допълнение на закона, внесено от Министерския съвет, е без оценка за бюджетното въздействие, поради което между първо и второ четене Министерството на финансите ще изготви такава, която ще бъде внесена чрез народен представител.

По думите на Людмила Петкова от Министерството на финансите, предложените текстове ще бъдат коригирани между първо и второ четене, тъй като настоящата формулировка в законопроекта не дава яснота дали облекчението засяга само регистрираните вероизповедания в България или и тези, регистрирани в други държави от Европейския съюз и трети страни. Тя поясни, че принципно предложението трябва да важи за всички, които имат имоти у нас, тъй като в противен случай страната ни рискува санкция заради дискриминация на други вероизповедания, регистрани извън България.

Текстовете ще претърпят корекция между първо и второ четене и по отношение на дефинирането на дейностите, за които се отдават имотите на вероизповеданията у нас, защото когато се отдават под наем за търговски цели, данъчното облекчение поставя останалите участници на пазара в неравностойно положение, стана известно от думите на Петкова.

Тя добави, че следва да се регламентира за кои вероизповедания важи данъчното облекчение и да се коригират така текстовете, че когато имотите се отдават под наем за търговски дейности, облекчението да не важи.

По думите на зам.-министър Михайлов, тъй като това облекчение може да се приеме като държавна помощ, ще бъде необходима нотификация от Европейската комисия.

Йордан Цонев от "ДПС-Ново начало“ заяви, че каквито и корекции да се правят на текстовете, държавата трябва да приеме предложените данъчни облекчения, тъй като вероизповеданията не бива да бъдат третирани като икономически субекти. По думите му доходите на вероизповеданията отиват за реализирането на целите на тези вероизповедания, давайки пример с ремонти и изграждане на храмове.

В мотивите на вносителите на предложението е посочено, че основната дейност на организациите на вероизповеданията, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, е насочена към изпълнение на религиозни и свързани с тях социални функции, а не към реализиране на печалба. Част от тези организации притежават недвижимо имущество, което в редица случаи не се използва пряко за богослужебна дейност, но доходите от отдаване под наем или друго предоставяне за ползване на такова имущество представляват допълнителен източник на средства за финансиране на основната им нестопанска дейност. Облагането на тези доходи създава финансова тежест за вероизповеданията и ограничава възможностите им да осъществяват общественополезната си мисия, пише в мотивите към законопроекта.

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане, предвиждащ данъчно облекчение при извършване на научноизследователска и развойна дейност, бе одобрен на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Предложението, внесено от Министерския съвет, предвижда на данъчно задължените лица, извършващи научноизследователска и развойна дейност, да бъдат признавани за данъчни цели допълнително 25 на сто от разходите им за тази дейност, в годината на отчитането им, когато са изпълнени определени условия.

В случай, че в резултат на развойна дейност бъде формиран дълготраен нематериален актив, се предлага данъчно задълженото лице да има право да увеличи с 25 на сто разходите за развойна дейност, включени в историческата цена на този актив, става известно от законопроекта.

Друга приета промяна в Закона за корпоративното подоходно облагане предоставя възможност за по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрически автомобили, а именно годишна данъчна амортизационна норма не по-висока от 50 на сто. С оглед на последното изменение на Националния план за възстановяване и устойчивост постигнатата договореност с Европейската комисия за годишната данъчна амортизационна норма следва да влезе в сила от 1 януари 2026 г.

Сред одобрените промени на първо четене е и разширяване на обхвата на лицата, които не попадат в обхвата на задължението за подаване на стандартен одитен файл, като към тази група се предвижда включване на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване.

Одобрените на първо четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане предвиждат още редица изменения, предимно свързани с технически корекции в отделни закони, породени от приемането на еврото като официална валута на България.

По време на днешното заседание на Комисията по бюджет и финанси бе гласуван на второ четене и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Той предвижда въвеждането на изискванията, свързани със законодателните актове на Европейския съюз, с които се създава европейска единна точка за достъп (ЕЕТД), която централизирано да предоставя публично оповестявана информация относно финансовите услуги, капиталовите пазари и устойчивото развитие.