Петима 18-годишни се биха след скандал край зала „Вестителя“ във Враца, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

На 21 февруари в 16:30 ч. в полицията във Враца е получен сигнал за скандал и побой в района.

Изпратеният на мястото полицейски патрул е установил пет лица, всичките на 18-годишна възраст. На мястото е бил и подалият сигнала гражданин. При проведения разговор с тях е установено, че е възникнал скандал, прераснал в побой между две групи младежи, които се познавали.

След размяна на удари, част от участниците в сбиването избягали. Продължава работата по изясняване на фактическата обстановка. В Районното управление във Враца е образувана преписка.