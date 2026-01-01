Лондон изглежда времето ще бъде по-топло от Атина тази седмица, прогнозират британските синоптици, които отчитат, че пролетно слънце най-накрая пристига във Великобритания, пише БНР .

Температурите могат да достигнат 18°C в някои части на Англия, тъй като ясно небе и слънчево време се задават след седмици на влажни и ветровити условия. Това означава, че в части от югоизточна и централна Англия може да е по-топло от гръцката столица, където прогнозата за днес е 16°C.

Обединеното кралство изпита голяма липса на слънце през зимните месеци тази година, доста по-малко от обичайното.

Зимата в страната беше изключително влажна, с валежи над средното ниво за последните 30 години. Метеорологичната зима като понятие, използвано от синоптиците, продължава от началото на декември до края на февруари, а средните стойности за дъжд и слънце се изчисляват, като се използват данни от последните 30 години.

Метеоролозите обаче посочват, че картината трябва да бъде разглеждана по детайлно, по региони, и тогава става видно, че в някои от тях, като например Югозападна Англия, Източна Шотландия и Източна Северна Ирландия са отбелязали рекордна влажност, откакто изобщо се води статистика.