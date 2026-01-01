На 23 февруари 2026 г. в Софийска градска прокуратура е заведен сигнал от народни представители от 51-вото Народно събрание с твърдение за упражнен институционален натиск и „пряка намеса в обективната работа“ на органите на МВР, участващи в разследването по досъдебните производства, придобили публичност като „Петрохан“ и „Околчица“. Сигналът е бил разпределен на наблюдаващ прокурор съобразно принципа на случаен подбор.

Това съобщиха от Софийската градска прокуратура във връзка след въпроси от медии и по повод „отправени в публичното пространство коментари“.

Те уточняват също, че в прокуратурата са постъпили и сигнали от двама високопоставени представители на МВР за упражнен натиск от страна на служебен министър на вътрешните работи. Поради идентичността на твърденията тези сигнали са били присъединени към преписката, заведена по първия сигнал.

На основание чл. 145 от Закона за съдебната власт наблюдаващият прокурор е разпоредил извършването на проверка, доколкото Софийската градска прокуратура е длъжна да установи дали има достатъчно данни за извършено престъпление, когато е сезирана с твърдения за такова.

Предварителната проверка е възложена на ГДБОП в изпълнение на разпоредбите на действащото българско законодателство.