Двама мъже на по 21 години са установени и задържани за това, че са хвърлили стъклени бутилки със запалителна течност по терасата на апартамент в Стара Загора, който се е запалил, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора е било започнато в староюагорското Второ Районно управление след получен сигнал на 19 февруари за възникнал пожар в апартамент в града, собственост на 57-годишна жена и обитаван от 34-годишна жена и 32-годишен мъж.

От огледа на местопроизшествието е било установено, че е горяло платнище, поставено на прозорец на терасата на апартамента. Установено е още, че апартаментът е запален вследствие на хвърлени три стъклени бутилки, съдържащи запалителна течност.

В резултат на проведените оперативно-издирвателни мероприятия на полицейските служители, като извършители на деянието са установени двама мъже на по 21 години, които са задържани за срок до 24 часа.