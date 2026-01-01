Спипаха братя с наркотици в Софийско, съобщиха от полицията.

На 23 февруари е проведена операция за наркотици на територията, обслужвана от Районно управление-Пирдоп.

В полезрението на униформените е попаднал мъж със съмнително поведение. В хода на проведената с него беседа 28-годишният признал, че с брат му държат наркотици в дома си.

Последвало претърсване на адреса, където полицейските служители открили и иззели множество устройства за пушене тип „вейп“, бучка бяло твърдо вещество, реагиращо на амфетамин, а под саксия на двора - още 9 сгъвки със същата дрога, с общо тегло около 20 грама.

Братята са задържани. Действията по разследването продължават под ръководството на прокуратурата.