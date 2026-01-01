Спипаха дилъри с голямо количество наркотици в Пловдивско след спецакция, съобщиха от полицията.

Специализираната операция е проведена на 14 януари. Спрян за проверка е автомобил с 46-годишен водач и пътник на 39 години, който е пренасял в раницата си буркан с марихуана.

Множество пликове с общо съдържание на повече от 2,6 килограма от сухата зелена листна маса са открити при претърсване на адреса на по-младия мъж.

Още около 800 грама от високорисковото вещество са иззети при паралелни действия в условията на неотложност в жилището на по-възрастния и неговата 39-годишна приятелка, както и в дома на друг пловдивчанин, на 37 години.

Задържани са шофьорът и спътникът му, които имат предишни криминални регистрации и присъди за престъпления с наркотици. За едно денонощие в полицейския арест са били отведени и другите двама, заловени в рамките на акцията, като срещу тях се водят бързи производства.

Документирането на случаите продължава под наблюдение на прокуратурата.