Спипаха дилър на амфетамин след спецкация в Пловдивско, съобщиха от полицията.

ОД на МВР-Пловдив

Акцията е проведена след придобита оперативна информация за мъж, който се занимава с незаконно разпространение на наркотици. На 6 декември униформени от Карлово са засекли заподозрения - на 33 години, криминално проявен и осъждан, да се придвижва с автомобил, в който е открита пресовка с амфетамин.

Претърсен е и адресът на шофьора, от където са иззети множество таблетки със същото съдържание, две електронни везни и други доказателства. Направената експертна справка показала, че общото количество високорисково вещество, което извършителят придобил с цел разпространение, е с тегло над 830 грама. Мъжът е с повдигнато обвинение и е задържан за 72 часа.

ОД на МВР-Пловдив

Целенасочените действия за предотвратяване на всички видове престъпления по линия „наркотици“ на територията на пловдивската дирекция на МВР продължават.

Само за миналия месец в полицейските подразделения са задържани 94 души, образувани са 79 досъдебни и бързи производства.

Общо са иззети над 4,8 килограма различни количества марихуана, синтетичен канабиноид, кокаин, амфетамин, метамфетамин, фентанил. Конфискувани са и халюциногенни гъби, вейпове със съдържание на психоактивно вещество и голямо количество прекурсори за производство на наркотици.