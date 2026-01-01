С решение №200 на Министерски съвет от 23 февруари, на поста областен управител на Ямбол бе назначена Биляна Кавалджиева-Димитрова.

Биляна Кавалджиева-Димитрова е родом от града. Има юридическо образование, възпитаник е на Бургаски свободен университет.

Изпълнява длъжността заместник областен управител в периода февруари-август 2022 година. Заемала е и длъжността областен управител на област Ямбол в периода юли 2023 г. - юли 2024 г.

„Намираме се в момент, в който се изисква спокойствие, последователност и диалог. В работата си ще се ръководя от принципите на законност, прозрачност и открито партньорство с общините, държавните институции и гражданите.

Приоритет ще бъде осигуряването на необходимата организация за провеждането на честни и безпристрастни избори, така че процесът да протече безпроблемно и в пълно съответствие със закона“, коментира новият областен управител.

Кавалджиева-Димитрова прие поста от досегашния областен управител Николай Костадинов, който заемаше длъжността от юли 2024 година.