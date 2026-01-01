Ще подкрепим ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, тоест ще гласуваме срещу законопроекта, както направихме и на първо четене и на второ четене. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Божидар Божанов преди началото на правната комисия в НС, на която ще се обсъди ветото на президента върху промените в Изборния кодекс, с които се налага ограничение на броя секции в страни извън ЕС.

ПП-ДБ призовават Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс

Не може да се ограничат правата на българските граждани в чужбина, аргументира се Божанов.