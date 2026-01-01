/ БТА

Президентът Илияна Йотова да наложи вето върху промените в Изборния кодекс в частта, в която се ограничава до 20 броят избирателни секции в страните извън ЕС, настояват от ПП-ДБ.

„В пленарната зала в момента се извършва покушение срещу изборните права на нашите съграждани, които живеят извън ЕС. Защото се ограничава възможността им достъпът до секции за гласуване до 20 извън консулските и дипломатическите представителства, които съществено ще възпрепятства и възможността им да упражнят правото си на глас“, заяви в кулоарите на парламента Надежда Йорданова от ПП-ДБ.

Ограничават броя на секциите в страни извън ЕС до 20

„Това е в разрез с конституцията, която казва, че българите имат право на всеобщо равно избирателно право и тези, които живеят извън България, имат равни права с всички български граждани. Ограничението от 20 секции е непропорционално, необосновано, нарушава духа на конституцията и призоваваме президентът Йотова да наложи вето“, добави Йорданова.

Според депутата Йордан Иванов „Възраждане“ изпълняват политическа поръчка и вършат услуги на ГЕРБ и „ДПС – Ново начало“. "Традиционно ГЕРБ са слаби в чужбина и, препятствайки вота по този начин, намаляват негативния резултат за тях", смята той.

Станислав Балабанов: Да е ясно – редовен бюджет няма да има

Иванов допълни, че от „ДПС – Ново начало“ се опитват да възпрепятстват гласовете за „Алианс за права и свободи“ в Турция. Ключово е избирателите на ГЕРБ и „Възраждане“ да изберат какви услуги си вършат, смята Иванов.

По отношение на държавния бюджет Надежда Йорданова коментира, че е необходим нов закон за удължителен бюджет, за да може изборите да бъдат посрещнати спокойно и с яснота как ще бъдат харчени парите на данъкоплатците и ще бъдат финансирани публичните услуги. Правителството си отиде именно заради арогантността си и неспособността си да състави адекватен бюджет, който да не краде от джобовете на хората. Отишлото си правителство няма никаква легитимност да предлага нов бюджет, добави тя.

