След повече от 5 часа и половина бурни дебати и напрежение в пленарната зала, парламентът прие на първо четене поправката на "Възраждане" за ограничаване на секциите в държави извън Европейския съюз до 20.

Точката беше вкарана за разглеждане извънредно, като депутатиет обсъдиха на първо четене два законопроекта за промени в Изборния кодекс - на "Възраждане" и на "Продължаваме промяната-Демократична България".

Какво гласи законопроектът на „Възраждане“

Законопроектът на „Възраждане“ предвижда в държави, които са извън ЕС, да бъдат образувани до 20 броя секции извън дипломатическите и консулските представителства на Република България в съответната държава. Според вносителите не е правилно режимът за откриване на секции в държави членки на ЕС да е еднакъв с режима за откриване на секции в държави извън него.

Със законопроекта ще се увеличи доверието от обществото в изборния процес, включително и по отношение на гласуването зад граница, както и в организирането, провеждането и отчитането на резултатите от изборите, ще намалеят държавните разходи за провеждане на избори в Турция, се посочва в мотивите.

Какво гласи законопроектът на ПП-ДБ за машинния вот

Със законопроекта на ПП-ДБ пък се предлага възстановяване на машинния изборен протокол и изцяло машинно гласуване. Това означава машините да не са само принтери, обясниха от ПП-ДБ. Предвижда се да се отчита машинно резултатът - да се разпечатва протокол от машината и 100 % контролно преброяване на машинните разписки.

Това, според вносителите, ще улесни работата на секционните избирателни комисии и ще съкрати времето за обработка на изборните резултати. С приемането на законопроекта се цели по-точно и по-бързо отчитане на резултатите от изборите, намаляване на броя на сгрешените изборни протоколи, както и засилване на общественото доверие в изборния и демократичния процес.

Ще се гарантира честност, прозрачност и достоверността на изборните резултати, смятат вносителите му. Според ПП-ДБ има редица системни слабости, произтичащи от човешкия фактор при хартиеното гласуване и ръчното попълване на изборните протоколи.

Изборният кодекс отново се върна в Правната комисия в НС - какво се случва?

Надежда Йорданова, един от авторите на промените, даде за пример с проведените през юли 2021 г. парламентарни избори, при които гласуването беше изцяло машинно, което, по думите ѝ, автоматично изключва възможността за неправилно отбелязване на вота на избирателите и свежда до минимум риска от технически и аритметични грешки при отчитането на изборните резултати.

Вчера на извънредно заседание правната комисия прие законопроекта на „Възраждане“ и отхвърли този на ПП-ДБ.

Дебатите

Днес, преди изборните промени да влязат извънредно в дневния ред, част от опозицията излезе с критика. А разискванията бяха отложени от четири почивки и три проверки на кворума.

"Когато на българския гражданин, където и да се намира по света, му се пречи да гласува, това нарушава демокрацията. Вкупом ще се опитате да заглушите гласа на инакомислещите", каза Надежда Йорданова.

Христо Расташки от МЕЧ пък помоли точката, която не е минала през Правна комисия, да не бъде подложена на обсъждане. Според него комисията не е била събрана легитимно. Той призова председателя Анна Александрова да не свиква "незаконни заседания", тъй като се отнемат гласовете на хиляди българи в чужбина.

Въпреки това точката влезе в дневния ред. Почти два часа обаче дебатите не можаха да тръгнат по същество, заради искания за почивки от различни парламентарни групи.