„Днес е 29 януари. Тъй като няма избрано правителство очевидно е че, изборите няма да са през март. Притеснително е дали само ние искаме да има избори. Тези безсмислени консултации, които президентът Илияна Йотова прави с представителите на т. нар. Домова книга, са разтягане във времето на безсмислена процедура“ – това коментира пред журналисти в парламента лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

Междувременно в пленарната зала тече обсъждане на първо четене на промените в Изборния кодекс.

„Ако изборите не са на 29 март, следващата възможна дата е на Цветница. После е Великден. Следващата възможна дата е Томина неделя и пак е празник – на Тома неверни. Тогава ли ще правим избори – на Тома Неверни?! Днес вече чувам хора, които говорят, че може би на 26 април ще е вотът. Защо да не изчакаме направо да дойдат президентските избори да не харчим пари?!“, коментира още Костадинов.

„Бившият президент, който преди няколко дни заяви, че иска да се бори с олигархията, осигурява време на олигархията да управлява. Аз не разбирам това. Нямам отговор защо, освен че може би се случват някакви договорки в момента“, коментира още лидерът на „Възраждане“.