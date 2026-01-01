„Да е ясно – редовен бюджет няма да има“ – в това беше категоричен народният избраник от ИТН Станислав Балабанов пред журналисти в кулоарите на парламента.

По думите му тези, които критикували бюджета, сега казват, че трябва да го приемем. „С БСП не сме съгласни. Когато се приема бюджет на второ четене преди избори, започва наддаваме, вместо да се мисли за българския народ“, смята Балабанов по повод предложението на левицата да се гласува Бюджет 2026 в Народното събрание.

Относно изтеклите записи на жени от козметични салони в Бургас и Казанлък и от гинекологичен кабинет в София, депутатът заяви, че явно е трябвало да се случи нещо толкова противно, за да започнат всички да мислят за законови промени.

„От Българския фонд за жените казват, че „законодателството издиша, защитете момичетата и жените“. ИТН предложи промени в Наказателния кодекс преди време. Всички скочиха срещу тези промени, които касаеха именно целта превенция. Тоест дали си обществено популярна личност или не, някой навлиза в личното ти пространство, после го използва пред кафяви гадни сайтове, които нямат проследимост и по този начин опетняват личния ти живот. ИТН тръгна в тази посока преди няколко месеца и всички скочиха, че едва ли не сме щели да вкарваме журналисти в затвора“, коментира Балабанов.

„Ние искахме да отворим Наказателния кодекс и ясно да формулираме няколко реда в този закон за случаи като сегашния. Ако с тия лицемери в Народното събрание тогава имаше съществен и нормален дебат, без популистки изказвания и без опити за наслагване в общественото пространство, че ИТН ще вкарват журналисти в затвора, вече можеше да има ефект и сега по бързата процедура тия лекари и собственици на салоните, където са снимани жени, щяха да са там, където им е мястото“, коментира още Балабанов.