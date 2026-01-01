Превръщането на женската уязвимост в порнографско съдържание с комерсиална цел разкрива мащаба на вредата и сериозните пропуски в превенцията, контрола и институционалната реакция, посочиха в позиция от Български фонд за жените (БФЖ) по повод сигналите за незаконно заснемане на жени със скрити камери по време на медицински прегледи и козметични процедури.

По информация от медиите последният известен случай е от гинекологичен кабинет в София, а предишните - от козметични салони в Бургас и Казанлък, посочват от организацията и допълват, че това е недопустимо нарушение на човешкото достойнство, правото на личен живот, телесната неприкосновеност и на медицинската конфиденциалност. Изразяваме дълбоко съчувствие и солидарност с всички пострадали, пише в позицията.

Техните случаи не бива да се разглеждат като изолирани инциденти. Те очертават тревожен модел на системно сексуално и онлайн насилие над жени в България, посочват още от БФЖ.

От организацията посочват още, че липсата на повдигнати обвинения до момента засилва усещането за безнаказаност и допълнително задълбочава травмата и несигурността на пострадалите, както и че онлайн насилието има дълготраен и натрупващ се ефект - всяко гледане, споделяне или разпространение на подобни записи представлява нов акт на посегателство.

„Напомняме, че през 2024 г. беше приета Директивата на Европейския съюз за борба с насилието над жени, която обхваща заснемането и разпространението на интимни изображения и видеа без съгласие, както и кибертормоза и киберпреследването. Въпреки това българското законодателство все още не осигурява пълна и ясна защита срещу всички форми на онлайн насилие“, пише още в позицията.

От Фонда настояват за незабавни и прозрачни действия от институциите: ефективни разследвания, реална наказателна отговорност, премахване на незаконното съдържание и адекватна подкрепа за пострадалите.

БТА припомня, че преди два дни от Районната прокуратура в Бургас съобщиха, че са образувани две досъдебни производства за създаване на порнографски материали в козметични студия в Бургас и разпространението им в интернет без знанието на клиентите.

От Районната прокуратура в Казанлък днес съобщиха, че се извършва проверка във връзка с публикувана в интернет сайтове информация за разпространение на нерегламентирани снимки и видеоматериали от извършени процедури в козметични салони в града.

Министърът на здравеопазването в оставка Силви Кирилов разпореди на Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) незабавна проверка по случая с изтеклите кадри на жени от гинекологичен кабинет в София, съобщиха от Министерството на здравеопазването (МЗ) днес.

При извършване на проверката от страна на СРЗИ е установено наличие на камера в лекарския кабинет. Съставен е констативен протокол, а събраните материали ще бъдат предоставени на компетентните органи.