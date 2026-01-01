Парламентът прие на второ четене промените в Изборния кодекс. С промените окончателно се ограничава броят на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз. Те са внесени от ПГ на "Възраждане" и предвиждат да се ограничат до 20 секциите за гласуване извън дипломатически и консулски представителства в държави, които не са членки на ЕС.

Избирателни секции извън дипломатическите или консулските представителства ще се образуват въз основа на не по-малко от 40 заявления за гласуване, решиха депутатите.

Предложението бе прието със 117 ''за", 82 "против" и 10 "въздържал се". "За" гласуваха ГЕРБ, "Възраждане" и "Има такъв народ". "Против" се обявиха от "Продължаваме Промяната - Демократична България", "ДПС-Ново начало" и "Алианс за права и свободи".

Първоначално заседанието на два пъти беше прекъсвано заради липса на кворум, установена при гласуване на предложения за пряко предаване на обсъждането.

По време на обсъждането Йордан Иванов от „Продължаваме промяната-Демократична България“ поиска дебатите да се предават пряко по Българското национално радио и преди гласуването на предложението му, да бъде направена проверка на кворума. Тогава електронната система показа 122-ма депутати в пленарната зала, а искането за пряко предаване беше отхвърлено. След това Александър Иванов от ГЕРБ-СДС поиска прегласуване на предложението и преди това - проверка на кворума, която показа 111 депутати в залата, т.е. липса на кворум, затова председателстващият заседанието Костадин Ангелов даде 15 минути почивка.

При възобновяването на работата на депутатите след втората почивка беше направена нова проверка на кворума, която показа 121 депутати в залата. След това първо беше прието, а след това отхвърлено предложението за включване на камерите на Българската национална телевизия (БНТ) за пряко излъчване на дебата по Изборния кодекс. По предложение на "Възраждане" народните представители удължиха работното си време до приемането на промените в Изборния кодекс. "За" гласуваха 120 депутати, 83 бяха "против" и 10 се въздържаха.

Дебатите

След почивката дебатите започнаха по същество. Надежда Йорданова от ПП-ДБ коментира, че се ограничава правото на българските граждани извън ЕС да упражнят правото си на глас с една единствена цел - да се накажат онези български граждани, които на предишните избори не са подкрепили „ДПС-Ново начало“ и са оттеглили подкрепата си от ИТН. Не обосновахте защо да са 20, Борисов каза: „Обещал съм“, посочи тя и попита на кого и на каква цена.

Драгомир Стойнев от „БСП-Обединена левица“ посочи, че Великобритания провежда избори зад граница единство в своите посолства и консулства, защото е нормално да има по-голям контрол. Няма как да финансираме изборите на някого, който живее извън граница и не си плаща данъците в страната, цитира той свои колеги във Великобритания. Съгласни ли сте на някой, който не си плаща данъците, изведнъж ние да му правим изборите, попита Стойнев. Депутатът от БСП отбеляза, че не премахват правото на този български гражданин извън ЕС да гласува.

По думите му той може да отиде в съответното посолство или консулство или да си вземе самолета и да си дойде в родината. Де факто вие предлагате ние да финансираме избора на някого, който може би има български паспорт единствено и само защото дядо му или баба му е български гражданин, коментира Стойнев и предложи нещо, което определи като ексцентрично - да накарат хората, които са извън граница, да финансират изборите и ще им отварят секции където пожелаят.

Мартин Димитров (ПП-ДБ) посочи, че Йорданова пита ГЕРБ, а й отговаря БСП. Българите от чужбина изпращат огромни средства в България, което означава, че това се превръща и в платени данъци и в инвестиции, отбеляза Димитров.

Не мога да приема, че представител на Социалистическата партията ще противопоставя едни български граждани на други български граждани, отговори Надежда Йорданова на Драгомир Стойнев. Нима БСП не беше тази партия, която подкрепи Конституцията, в която пише българските граждани да имат еднакви права независимо къде се намират, посочи тя. Йорданова отбеляза, че само за 2024 г. приносът на българските граждани в чужбина е 3 млрд. евро.

Танер Али от „Алианс за права и свободи“ предупреди, че ако се приеме законът в този му вид с ограничението на секциите, ще сезират Конституционния съд, всички европейски институции, ОССЕ и Венецианската комисия. Той призова да не се нарушава Конституцията на България.

В отговор Петър Петров („Възраждане“) припомни изказване от 2021 г. на тогавашния вътрешен министър Бойко Рашков, който обвинил турските власти във вмешателство в изборите у нас в полза на ДПС. Само след десет месеца ни очакват отново президентски избори, които могат да бъдат отново с парламентарните, и от „Възраждане“ няма да допуснем отново 90 хиляди гласа за Движението за права и свободи, посочи той.

От "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП – ДБ) предлагаха секциите вместо 20 да са 100, но предложението не беше подкрепено в пленарната зала.

По време на дебата Джейхан Ибрямов ("Алианс за права и свободи") предложи секциите извън ЕС да бъдат 70, а не 20, но и това беше отхвърлено.

Гюнай Хюсмен (ГЕРБ – СДС) предложи секциите да бъдат ограничени до 30, но и това предложение не беше прието