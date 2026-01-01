Парламентарната група на Алианс за права и свободи изпрати официални писма до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) и Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа (ОССЕ), с които сезира международните институции относно последните изменения в Изборния кодекс.

Според ПГ на АПС приетите текстове, засягащи ограничаването на правото на глас на българските граждани, живеещи извън Европейския съюз, представляват сериозно отстъпление от демократичните стандарти и поставят под въпрос равнопоставеността на избирателите. С този ход парламентарната група цели международен преглед на промените и гарантиране на основното избирателно право на българските граждани, независимо от тяхното местопребиваване.

Ето и пълния текст на писмото:

Уважаеми дами и господа,

Обръщаме се към Вас с дълбока загриженост във връзка с приетите от Народното събрание по предложение на националистически партии противоконституционни промени в изборния закон на страната само дни преди поредните извънредни парламентарни избори. Нашата тревога е още по-голяма не само поради факта, че те са в крещящото противоречие с препоръките и изискванията на Венецианската комисия към ОССЕ, поне половин година преди избори промени в изборното законодателство да не бъдат извършвани, но и поради факта, че подкрепа за тези промени се дава и от партии с претенции за принадлежност към демократичните европейски семейства. С тези си действия вносителите от партия Възраждане и подкрепящите ги от ГЕРБ, ИТН и БСП подкопават основните принципи на парламентарната демокрация и политическия плурализъм в страна-членка на Европейския съюз и на множество международни институции, изградени върху върховенството на правото, представителната демокрация и политическия баланс. С тези промени в изборните правила в последния момент преди изборите се извършва сериозно отстъпление на достиженията на демокрацията в европейска България.

За да обосновем противоконституционността на тези законодателни предложения, с които се въвежда ограничение за откриване на избирателни секции в държави извън Европейския съюз до фиксиран максимален брой (20 секции), независимо от броя на българските граждани с избирателни права, пребиваващи на територията на съответната държава, ние ги изброяваме пунктуално както следва:

Нарушение на Конституцията на Република България

Нарушение на чл. 6, ал. 2 от Конституцията - принцип на равенство

Чл. 6, ал. 2 от Конституцията постановява, че всички граждани са равни пред закона и не се допускат ограничения на правата, основани на какъвто и да е признак.

Ограничаването на броя на избирателните секции само за български граждани, пребиваващи извън ЕС, въвежда неоправдано различно третиране, основано единствено на географски критерий, който не е релевантен към упражняването на избирателното право. Разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от Конституцията дава право на всеки български гражданин свободно да избира своето местожителство, да се придвижва свободно на територията и да напуска страната.

Конституцията не познава разделение на гражданите по място на пребиваване, когато става въпрос за основни политически права.

Нарушение на чл. 10 и чл. 42, ал. 1 от Конституцията - всеобщо и

равно избирателно право

Съгласно чл. 10 от Конституцията, изборите се произвеждат въз основа на всеобщо, равно и пряко избирателно право.

Чл. 42, ал. 1 гарантира правото на глас на всеки български гражданин, навършил 18 години, не изтърпява наказание лишаване от свобода и не е поставен под запрещение, без въвеждане на териториални ограничения.

Фиксираният лимит на секциите:

реално възпрепятства упражняването на правото на глас;

води до физическа и логистична невъзможност за гласуване;

превръща формално гарантирано право в практически неизпълнимо.

Конституционният съд последователно приема, че ограничения, които правят упражняването на основно право прекомерно трудно или фактически невъзможно, са равнозначни на неговото отнемане.

Нарушение на принципа на пропорционалност (чл. 4, ал. 1 и 2, чл.

57, ал. 1 от Конституцията)

Република България е правова държава. Основните права на гражданите са неотменими. Конституцията възлага на държавата да гарантира правата на личността. Всяка законодателна мярка, ограничаваща основни права, следва да бъде:

легитимна по цел;

необходима;

пропорционална.

Ограничението до 20 секции:

не преследва легитимна конституционна цел;

не е обосновано с данни за сигурност, честност или ефективност;

не е съразмерно спрямо засегнатите права.

Следователно мярката не отговаря на теста за пропорционалност,

утвърден в практиката на Конституционния съд.

Несъответствие с международните ангажименти на България

Европейска конвенция за правата на човека - Протокол №1, чл. 3

Съгласно чл. 3 от Протокол №1 към ЕКПЧ държавите са длъжни да осигурят свободни избори, които гарантират реално участие на гражданите.

Европейският съд по правата на човека приема, че:

държавата няма право да въвежда непропорционални практически пречки пред упражняването на правото на глас.

Международен пакт за граждански и политически права - чл. 25

Чл. 25 гарантира правото на гражданите да участват в управлението на страната без необосновани ограничения.

Географското ограничение, въведено без обективни критерии и съразмерност, представлява необосновано ограничение по смисъла на пакта.

Като цяло, въвеждането на фиксиран лимит за броя на избирателните секции в държави извън ЕС:

нарушава принципа на равенство на гражданите;

ограничава всеобщото и равно избирателно право;

противоречи на принципа на правовата държава;

не съответства на международните ангажименти на Република България.

Несъответствие с Кодекса за добрата практика при избори на

Венецианската комисия

Намаляването на секциите за гласуване в страни извън Европейския съюз и ограничаването на броя им до 20 противоречи и на приложими дейности на Европейската комисия за демокрация чрез право (наричана Венецианска комисия) съгласно приети директиви в областта на изборите и обяснителен доклад, който ги уточнява, съставляващи Кодекса за добрата практика при избори на Венецианската комисия, одобрен и от Парламентарната асамблея и Конгреса на местните и регионални власти на Съвета на Европа.

Директиви

1.1. Всеобщи и равни избирателни права

Равните избирателни права включват (...) равенство на избирателите (...), равни шансове (...).

Обяснителен доклад

Равнопоставеността във връзка с изборите обхваща различни аспекти. Някои са от областта на равните избирателни права, обща ценност на континента, други отиват по-далеч и не могат да се тълкуват като обща норма. Принципите, които трябва да се спазват, във всички случаи, са: равенство при броенето, равенство на избирателите и равни шансове (...).

Приетите от Народното събрание на Република България ограничения са отстъпление от достиженията на демокрацията и имат за резултат лишаване от право на глас на български граждани, които живеят или пребивават на територията на държави извън Европейския съюз.

В връзка с гореизложеното, молим за Вашата спешна реакция спрямо институционалната компетенция на Вашата институция.

Сигнали с тези несъвместими с основните закони на страните от Европейския съюз сме изпратили до всички местни и международни организации, опазващи правата на човека.

Парламентарна група на Алианс за права и свободи