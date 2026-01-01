17-годишен младеж е установен с цигара канабис в Благоевград, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

В следобедните часове на 23 февруари в ж.к. „Запад“ органите на реда проверили 17-годишен младеж от града, у когото е открита полиетиленова сгъвка. Тя съдържала около 0,93 грама канабис. За случая е уведомена Районната прокуратура в Благоевград.

Освен това, около 00:05 часа на 24 февруари в района на бул. „Джеймс Баучер“ в Благоевград полицейски служители на Второ районно управление установили изхвърлени на земята запалка, листчета за свиване на цигари и полиетиленово топче, съдържащо около 0,99 грама марихуана.

И за този случа е уведомена Районната прокуратура и е образувано досъдебно производство. Работата продължава.