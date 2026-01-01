Две земетресения с магнитуд от 3,4 и 4 по скалата на Рихтер бяха регистрирани в Босна и Херцеговина с епицентър в района на югозападния град Груде на около 30 км от Мостар, предаде босненската национална телевизия БХРТ.

Според Сеизмологичната служба на Федералния хидрометеорологичен институт първото земетресение с магнитуд 3,4 е усетено снощи в 20:29 ч. местно време (21:29 българско), а второто с магнитуд 4 – в 20:35 ч. (21:25 българско време).

Граждани писаха на уебсайта на Европейския-средиземноморски сеизмологичен център, че земетресението е усетено и в Широки Бриег, отбелязва още телевизията.

