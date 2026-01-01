Полицията в град Кралево (Централна Сърбия) арестува Д.Р. (51 г) и М.Р. (43 г), и двамата от Кралево, по подозрение, че са „подготвили деяние срещу конституционния ред и сигурността на Сърбия“. Това предаде кореспондентът на БТА Теодора Енчева, позовавайки се на сръбското министерство на вътрешните работи.

Двама задържани са заподозрени, че в периода от декември 2025 г. до февруари 2026 г. са организирали насилствена промяна на конституционния ред на Сърбия и сваляне от власт на най-висшите държавни органи чрез организиране на нападение срещу живота на президента на Република Сърбия, съпругата му и децата му, се казва в съобщение на ведомството, съобщи РТС.

Двамата са заподозрени и в нападение срещу служители на МВР на Република Сърбия, съобщават още от сръбското вътрешно министерство.

Мъжете са задържани за срок до 48 часа.