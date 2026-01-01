Сръбският президент Александър Вучич заяви днес в Анкара след среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган, че са провели изключително продуктивни дискусии по всички конкретни въпроси, предава ТАНЮГ.

Вучич обяви, че очаква през май или юни т.г. Ердоган да посети сръбската столица Белград и гр. Нови Пазар - един от центровете на историко-географската област в Сърбия Санджак, където живеят бошняци, изповядващи ислям, предава Кореспондент на БТА в Белград Теодора Енчева.

„Добре разбираме политическото значение и роля на Турция в икономиката, военната индустрия и във всеки друг сегмент от обществото“, каза Вучич на съвместна пресконференция с Ердоган.

Президентът на Сърбия заяви, че двете страни са обсъдили голям брой инфраструктурни проекти, включително модернизацията на железопътната линия Белград-Ниш, по която работата ще започне скоро, както и засилване на политическото и икономическото сътрудничество между двете страни.

Вучич заяви, че турски компании участват в множество проекти за пътна инфраструктура в Сърбия и че по време на срещата са били обсъдени ускоряването на строителните работи, както и проектът за модернизация на железопътната линия.

Той посочи, че турските граждани в момента са най-многобройните туристи в Сърбия и им изказа благодарност за интереса.

Говорейки за регионални въпроси, Вучич подкрепи инициативата на турския президент Ердоган за формиране на „Балканска платформа за мир“, оценявайки, че подобен формат може да допринесе за запазване на стабилността и решаване на проблеми чрез диалог.

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви по време на пресконференцията със сръбския президент Александър Вучич, че са обсъдили как могат да се подобрят отношенията между страните от Балканите.

Ердоган каза, че Турция работи за осигуряване на мир и стабилност в региона и извън него „в момент на нарастваща глобална несигурност“, като подчерта, че Анкара „никога не пренебрегва Балканите“.

Турският президент заяви, че търговският обмен със Сърбия е 3,5 милиарда долара и че целта е да се достигне пет милиарда долара - стойност, към която по неговите думи, двете страни се приближават.

„Потвърдихме, че ще участваме в ЕКСПО 2027 (в Белград). През 2015 г. 100 турски компании работеха в Сърбия, сега има над 1000 турски компании, които работят в Сърбия“, каза Ердоган.

Той изрази очакване сръбски инвеститори да дойдат в Турция и посочи, че Турция е втората най-популярна дестинация за сръбските туристи.

„Говорихме за увеличаване на броя на полетите. Говорихме и за изучаване на турски език в Сърбия. Виждаме Санджак (област в Сърбия, в която предимно живее население с мюсюлманско вероизповедание ) като мост на приятелството между Сърбия и Турция“, каза Ердоган.

Той поздрави мюсюлманите в Сърбия за свещения месец Рамадан.