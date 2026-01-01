Открити бяха досега неизвестни ръкописни бележки на бившия италиански фашистки диктатор Бенито Мусолини, свързани със среща с нацисткия диктатор Адолф Хитлер през 1944 г., предаде ДПА.

Специализирано звено на италианската полиция „Карабинери“ е осигурило документите преди провеждането на търг и ги е предало на Централния държавен архив в Рим. Бележките се определят като „с особено историческо значение“.

Документите са били предложени за продажба от аукционна къща в северния град Торино. Карабинерите са ги иззели и са ги подложили на задълбочен анализ.

Първоначалните проверки, включително сравнителна графологична експертиза, показват, че почеркът и монограмът „М“ в края на една от страниците могат ясно да бъдат приписани на Мусолини.

Среща между двама диктатори в Австрия

Според експерти от специалното звено на Карабинерите за защита на културното наследство бележките се отнасят до среща с Хитлер на 22 април 1944 г. в замъка Клесхайм край Залцбург, Австрия.

Те съдържат точки по различни теми в областите „въоръжени сили“, „политика“ и „икономика и труд“. Смята се, че са изготвени непосредствено като подготовка за срещата между двамата диктатори.

Макар страниците да не са датирани, съдържанието им съответства на въпросите, обсъждани от Мусолини и най-близкото му обкръжение по време на срещата с Хитлер, съобщават Карабинерите.

Експертите предполагат, че Мусолини вероятно е използвал бележките и по време на самата конференция, тъй като по тях личат следи от четирикратно сгъване.

Близки съюзници

Мусолини (1883–1945) и Хитлер (1889–1945) са били близки съюзници.

След свалянето му от власт в Рим през 1943 г., Мусолини оглавява марионетна държава в последните години на Втората световна война с помощта на Хитлер — Република Сало.

Италианската социална република, както е официалното ѝ наименование, съществува от септември 1943 г. до малко преди края на войната.

В края на април 1945 г., докато се опитва да избяга към Швейцария, Мусолини е разстрелян от партизани край езерото Комо в Северна Италия.