Военният министър Атанас Запрянов с коментар пред журналисти за състоянието на Въоръжените сили у нас.

"Основният извод, който беше направен е, че Въоръжените сили изпълняват задълженията си закона за отбраната и въоръжените сили. Това е само едно начало, ние сме далеч от състояние на модерни Въоръжените сили, напълно съвместими с НАТО, в това направление ще трябва да се работи", обясни той.

"Все още българската армия разполага с огромно количество стара съветска техника, която е негодна и вече никъде не се използва, трябваше по-бързо да се освободим от тази техника, но така или иначе зададените капиталови разходи ни принуждават да използваме инструмента "safe" като катализатор". обясни Запрянов.

По думите му в момента всички държави, използвайки инструмента "safe" бързат да сключат договори с производителите и този, който сключи първи договори, ще получи първи доставки. "Моят апел беше - ако има удължителен бюджет да се включи разрешение от НС, правителството да сключи такова споразумение, след което ще продължи работата по тези 9 проекта, те са много важни", каза още той.

Според него трябва да се усъвършенства военното образование, подготовката, да се засили интересът на младите хора към отбраната. По думите му трябва да продължи да се инвестира и в личен състав, и в отбрана.

"Без финансов ресурс - това, което сме започнали като инерция - има опасност да спре", каза още Запрянов.