Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи вчера вечерта пожелания към иранците по повод предстоящите празненства за Персийската нова година Новруз, докато Израел продължава войната си срещу Иран, предаде Франс прес.

„На смелия ирански народ, както всяка година, искам да пожелая весели празници, започвайки с Празника на огъня“, заяви Нетаняху във видеообръщение, визирайки празника "Чахаршанбе Сури", който се отбелязва всяка година в нощта на последната сряда от иранската година.

„Този празник символизира вековното вярване на иранския народ, че светлината ще победи тъмнината и доброто ще надделее над злото“, добави Нетаняху в изявлението си на английски, с персийски субтитри.

Breaking Update;



PM Benjamin Netanyahu extends warm greetings to people of Iran on Nowruz pic.twitter.com/8EeoFZDk4U — Israeli Titan🇮🇱 (@israelititan) March 16, 2026

Обичаят на този празник повелява хората да прескачат огън, за да се пречистят и да прогонят злите духове, като казват: „Давам ти жълтия си цвят“ (цветът на болестта) и „вземам твоя червен цвят“ (цветът на живота).

„Тази година този празник има особено значение (...) Възползвам се от случая да Ви пожелая щастлив Новруз, който да е една година на свобода. Едно ново начало, изпълнено с надежда за всички вас“, продължи израелският премиер, като се позова на празника, чиито чествания започват в края на седмицата.

През последните години Нетаняху неколкократно е записвал видеообръщения към иранския народ, и по-специално към противниците на духовната власт на Ислямската република.

По време на пресконференция, излъчвана по телевизията на 7 март, той заяви на иранците, че „часът на истината наближава“ и ги призова да се освободят от „игото на тиранията“, за да могат Израел и Иран „отново да станат смели приятели“.

Израел, съвместно със САЩ, е започнал на 28 март офанзива срещу Ислямската република, за да премахне „екзистенциалната заплаха“, която според него представляват иранската ядрена и балистична програма.