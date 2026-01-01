Антонио Агуто, генерал-майор от армията на САЩ, който ръководеше командването, координиращо, обучаващо и оборудващо украинските въоръжени сили, е оставил класифицирани карти във влак за Полша за повече от 24 часа и е получил сътресение на мозъка след падане вследствие на „прекомерна употреба“ на алкохол по време на вечеря в Украйна, показва наскоро публикуван доклад на инспектор към Пентагона.

Докумнетът от 56 страници, публикуван в петък, установява, че вече пенсионираният генерал, който оглавяваше базираната във Висбаден, Германия, Група за сигурност и помощ – Украйна (SAG-U), е пренесъл класифицираните карти по време на пътуване от Германия до Украйна в края на март 2024 г. и е възложил контрола върху тях на своя щаб.

„Установихме недостатъчно доказателства, за да определим кой е имал контрол върху картите, след като пътуващите се качили на влака в обратна посока“, се казва в доклада, като се добавя, че пътниците са оставили картите във влака при пристигането си обратно в Полша на 4 април 2024 г., а Посолството на САЩ в Украйна е прибрало оставените без надзор документи ден по-късно.

Когато се върнал във Висбаден, Агуто бил уведомен от своя изпълнителен офицер, че картите липсват. Класифицираната информация обикновено се транспортира чрез куриер; този път такава услуга не е била заявена, се казва в доклада.

„Генерал-майор Агуто пое отговорност за този инцидент“, се посочва в документа.

A Pentagon watchdog report found that U.S. Army Maj. Gen. Antonio Aguto left classified maps on a train in Poland for more than a day during a 2024 trip to Ukraine.



Службата на инспектора е разпитала Агуто и 33 свидетели в рамките на разследването, след като е получила три анонимни сигнала между 20 и 24 май 2024 г. Екипът е разговарял и със служители на Държавния департамент, запознати със събитията, прегледал е и класифицирани и некласифицирани имейли, медицински досиета, официални пътни документи и други материали.

Агуто е бил ръководител на SAG-U – структура, създадена през ноември с около 300 души персонал, за да „гарантира, че Америка е в позиция да продължи да подкрепя Украйна в дългосрочен план“, до август 2024 г., когато се пенсионира, пише The Hill.

Разследването е включвало и твърдения за „токсична“ среда в щаба на SAG-U, макар че Агуто не е бил държан отговорен за проблемите в звеното.

На 13 май 2024 г., по време на деветдневното си пътуване до Украйна, генералът е присъствал на вечеря в Киев. По време на събитието той консумирал чача – алкохолна напитка със съдържание на алкохол между 40 и 50 процента – и е заявил, че е бил „в известна степен опиянен“.

След вечерята двама свидетели съобщават, че са видели Агуто да пада и да удря задната част на главата си в стена. Според доклада по-късно същата нощ или в ранните часове на сутринта той паднал отново и ударил челото си.

„С преобладаваща вероятност доказателствата установяват, че генерал-майор Агуто е получил умерено до тежко сътресение на мозъка, причинено от травми на главата при поне едно, ако не и при всички три падания в късните часове на 13 май и сутринта на 14 май“, се казва в доклада на инспектора. „Медицинският преглед на 14 май и цялостната оценка от невролог и образни изследвания на 16 май потвърждават, че Агуто е получил сътресение.“

Той е паднал за трети път по пътя към Посолството на САЩ, като е скъсал якето си и е ударил челюстта си. Регионален служител по сигурността е заявил пред инспектора, че макар Агуто да го е познавал, „го е гледал сякаш едва го познава“, като е усетил и „лека миризма на алкохол“.

„С преобладаваща вероятност установихме, че ефектите от опиянението на генерал-майор Агуто вследствие на прекомерна употреба на алкохол по време на вечерята на 13 май 2024 г. са довели до първото падане в хотелската му стая, което е причинило сътресението“, се посочва в доклада.

Генералът заявил, че е „действал добросъвестно“ и че му е било позволено от генерал Даръл Уилямс, тогавашният командващ на армията на САЩ в Европа, да консумира алкохол.

„Действах добросъвестно в рамките на това, което смятах за подходящи указания от генерал Уилямс, тъй като по време на разговора ни той не посочи ограничения за консумацията на алкохол“, казал Агуто пред службата на инспектора.