На 16 март 2026 г., в 08:57 ч., в РУ-Чирпан е получено съобщение от 77-годишна жена за кражба от къщата ѝ в село Малко Тръново, съобщиха от областната дирекция на МВР – Стара Загора.

Според потърпевшата, входната врата на имота е взломена.

От имота са отнети преса за грозде, гроздо мелачка, медна гръбна пръскачка и три медни съда.

На мястото на инцидента е извършен оглед от полицейски екип. Образувано е досъдебно производство по чл.195 от НК под надзора на Районна прокуратура – Стара Загора.