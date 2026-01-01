При закрити врата началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов представи Анализа на състоянието и подготовката на Въоръжените сили през 2025 г.

БТА

Днес е първият ден от годишната конференция на началника на отбраната. Темата на конференцията тази година е „Развитието на въоръжените сили през призмата на задачите в национален и съюзен формат“.

Президентът Илияна Йотова беше посрещната от почетен караул в Щаба на отбраната преди началото на заседанието.

На събитието присъстват служебният министър на отбраната Атанас Запрянов, председателят на Комисията по отбрана в Народното събрание Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС), висшият команден състав на Българската армия, национални представители в командните структури на НАТО и Европейския съюз, ръководители на структури в държавни институции, директори на дирекции в Щаба на отбраната и Министерството на отбраната, началници и командири на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната.

Независимо, че предстоят избори, че има служебен кабинет, някои от проблемите просто не търпят отлагане. Това са процеси, които вече са започнали, свързани с модернизацията на Българската армия, с това, че имаме нова военна техника, но трябва да има изградена инфраструктура към нея, трябва да има поддържащ комплекс, за да може да работи пълноценно. Това каза след срещата президентът Илияна Йотова.

Тя благодари за усилията на контингентите ни, които са по света, както и на Въоръжените ни сили, които участват в борбата с бедствия и аварии.

Не са достатъчно окомплектовани Въоръжените сили на България, отбеляза тя Йотова.

Президентът посочи, че има забележки: "Смятам, че Българската отбранителна индустрия трябваше да има по-голям дял и по-голямо участие, а не да се вземат готови проекти от регистъра на Европейската агенция за отбрана, но това вече е решено, сега трябва да намерим най-добрия начин за реализирането".