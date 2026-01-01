Вече имаме първите сигнали за натиск върху социалната система с цел контролиране на вота на предстоящите избори. Това съобщи служебният министър на труда и социалната политика Хасан Адемов. Той даде пример с община Якоруда, Белица, Благоевградския регион.

Имаме сигнали и от Плевенския регион, които са свързани с рекламиране на програмите за младежка заетост на Агенцията по заетостта. Ако гласувате за определена политическа сила, ще бъдете включени в тази програма“, съобщи Адемов.

Днес Адемов посети Враца за среща с изнесените структури на Министерството на труда и социалната политика в Северозападния район за планиране.

Това е шестият, последен район, който служебният социален министър и екипът му посещават преди старта на предизборната кампания за недопускане използването на социалната политика за влияние върху гражданите.

