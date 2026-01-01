Каталог на социалните услуги е най-новото справочно издание на Община Габрово.
В него е събрана информация за резидентните грижи, дневните центрове и почасовата подкрепа за деца и възрастни на територията на общината, като са описани дейностите, целевите групи, условията и координатите за връзка, съобщиха от Общината.
Книжката съдържа и карта на обектите, която улеснява гражданите при намирането на подходяща подкрепа. Инициативата е реализирана по проекта „Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“.
Към момента в общината функционират 25 социални услуги и проекта. Повечето се издържат с делегирани от държавата средства, а друга част - от местния бюджет и по европейски програми.
За изминалата година общият бюджет за социални услуги, механизма за лична помощ и реализираните проекти надхвърля 20 милиона лева. В социалната сфера на община Габрово работят около 1 300 души, които всеки месец обгрижват над 2 000 потребители.
Каталогът на социалните услуги е публикуван в електронен вид на общинската интернет страница, разпространява се безплатно в базите на социалните услуги и в Центъра за административно обслужване в сградата на Община Габрово. За повече информация: отдел „Социални дейности и здравеопазване“, тел. 066/ 818-399 и 066/ 818-442.