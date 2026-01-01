Каталог на социалните услуги е най-новото справочно издание на Община Габрово.

В него е събрана информация за резидентните грижи, дневните центрове и почасовата подкрепа за деца и възрастни на територията на общината, като са описани дейностите, целевите групи, условията и координатите за връзка, съобщиха от Общината.

Книжката съдържа и карта на обектите, която улеснява гражданите при намирането на подходяща подкрепа. Инициативата е реализирана по проекта „Укрепване капацитета на Община Габрово в социалната сфера“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“.

Към момента в общината функционират 25 социални услуги и проекта. Повечето се издържат с делегирани от държавата средства, а друга част - от местния бюджет и по европейски програми.

За изминалата година общият бюджет за социални услуги, механизма за лична помощ и реализираните проекти надхвърля 20 милиона лева. В социалната сфера на община Габрово работят около 1 300 души, които всеки месец обгрижват над 2 000 потребители.