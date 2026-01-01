Върховният лидер на Иран аятолах Моджтаба Хаменей е отхвърлил предложения за намаляване на напрежението или за примирие със Съединените щати, които бяха предадени на Техеран от две посреднически държави, заяви днес високопоставен ирански представител, цитиран от Ройтерс.

Позицията на Хаменей за отмъщение срещу САЩ и Израел е била „много твърда и сериозна“ по време на първото му заседание по въпросите за външната политика, посочи представителят, без да уточни дали лидерът е присъствал.